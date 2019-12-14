"Барселона" подаст официальную жалобу на действия судьи в матче Ла Лиги против "Реала Сосьедад" (2:2).
Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу намерен отправить письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), сообщает Diario Sport. Каталонцев возмутило решение судьи в концовке игры, когда главный арбитр не стал просматривать повтор момента, где защитника каталонского клуба Жерара Пике в штрафной площади схватил за футболку игрок "Сосьедада" Диего Льоренте.
При этом ранее в той же встрече судья назначил пенальти в ворота "Барселоны" в аналогичном эпизоде, когда Серджи Бускетс схватил Льоренте за футболку.
Sport24.ru
"Барселона" подаст жалобу на судейство в матче с "Реалом Сосьедад"
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