В матче 17-го тура Ла Лиги "Атлетико" на своем поле обыграл "Осасуну" - 2:0.
Чемпионат Испании
17 тур
Голы: Мората, 67, Сауль, 75
Атлетико М: Облак, Санчес (Эррера, 63), Хименес, Фелипе, Триппьер, Сауль, Лемар (Корреа, 54), Парти, Коке, Мората, Фелиш (Эрмосо, 82)
Осасуна: Эррера, Д. Гарсия, Ронкалья, Санхурхо (Ибаньес, 73), Эступинан, Навас, Торрес (Лопес, 73), Р. Гарсия, Мерида (Перес, 79), Брашанац, Авила
Предупреждения: Санчес, 26, Эррера, 53
"Атлетико" одержал уверенную победу над "Осасуной"
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