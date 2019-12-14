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"Атлетико" одержал уверенную победу над "Осасуной"

В матче 17-го тура Ла Лиги "Атлетико" на своем поле обыграл "Осасуну" - 2:0.

Чемпионат Испании

17 тур

Голы: Мората, 67, Сауль, 75

Атлетико М: Облак, Санчес (Эррера, 63), Хименес, Фелипе, Триппьер, Сауль, Лемар (Корреа, 54), Парти, Коке, Мората, Фелиш (Эрмосо, 82)

Осасуна: Эррера, Д. Гарсия, Ронкалья, Санхурхо (Ибаньес, 73), Эступинан, Навас, Торрес (Лопес, 73), Р. Гарсия, Мерида (Перес, 79), Брашанац, Авила

Предупреждения: Санчес, 26, Эррера, 53


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Теги: Атлетико Осасуна
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