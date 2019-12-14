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Зидан: у "Барселоны" больше отдыха перед "эль класико"? Не я составляю календарь

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что не беспокоится о том, что у "Барселоны" на день больше отдыха перед очной встречей.

Напомним, "Барселона" провела свой матч в Примере 14 декабря, а "Реал" сыграет 15 декабря. Матч "Барселона" - "Реал" состоится в среду, 18 декабря.

"Именно Ла Лига установила такое расписание. Я не составляю календарь, но должен уважать его. Мы не можем ничего изменить.

Что касается того, сыграет Каземиро или нет, решение остаётся за тренером. Я пообщаюсь со своими футболистами, потому что мне интересно их мнение. Мы знаем, насколько важен Каземиро но знаем и то, что я должен выбирать состав на каждый матч. Я заблуждаюсь, если думаю, что игра в среду важнее. Важная игра — это матч с "Валенсией", — приводит слова Зидана Marca.

"Чемпионат"


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Теги: Зидан Барселона Реал
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