Симеоне: "Атлетико" знает, что должен сделать, чтобы улучшить позиции в Примере

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Осасуной" (2:0)."Я хочу видеть Фелиша на поле каждый день и хочу видеть его в наилучшей форме. Мы знаем, что должны сделать, чтобы улучшить свои позиции в испанской Примере. Мы искали пути, чтобы вернуть себе равновесие. Теперь это равновесие практически востановлено, и мы имеем больше шансов на победу в каждом матче", - цитирует Симеоне AFP.