В матче 17-го тура чемпионата Испании "Севилья" дома проиграла "Вильярреалу" со счетом 1:2.
Чемпионат Испании
17 тур
Голы: Альбиоль, 13, Эль-Хаддади, 61, Экамби, 74
Севилья: Вацлик, Регилон, Каррису, Карлос, Торрес (Жордан, 78), Навас, Васкес, Фернандо, Банега (Даббур, 78), Йонг (Эрнандес, 59), Эль-Хаддади
Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Гаспар, Кинтилья, Торрес, Чуквезе (Экамби, 66), Иборра, Гомес, Тригерос, Ангисса, Морено (Пенья, 78)
Предупреждения: Торрес, 62
"Севилья" дома проиграла "Вильярреалу"
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