"Барселона" рассматривает возможность возвращения Гвардиолы

Руководство "Барселоны" следит за ситуацией с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. В каталонском клубе рассматривают возможность возвращения 48-летнего специалиста на пост главного тренера, утверждает Daily Express.На прошлой неделе Гвардиола заявил, что его контракт с "горожанами" не содержит пункта о досрочном прекращении сотрудничества по желанию тренера. По данным источника, в "Барселоне" уверены, что их бывший тренер все же может покинуть "Ман Сити" при выполнении некоторых условий договора. Каталонский клуб все еще поддерживает нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде, но в случае неудачи в нынешней Лиге чемпионов Гвардиола станет для сине-гранатовых "лучшим вариантом".Гвардиола возглавлял первую команду "Барселоны" с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли 14 титулов, в том числе три чемпионства в Испании, две Лиги чемпионов и два клубных ЧМ. Соглашение Гвардиолы с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2021 года.