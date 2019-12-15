Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч из-за оскорблений украинца Зозули

Ла Лига выступила с официальным заявлением относительно остановки матча испанской Сегунды "Райо Вальекано" — "Альбасете".В первом тайме фанаты мадридской команды скандировали "puto nazi" ("гр *** нацист") в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули. Судья на несколько минут остановил встречу. В итоге первый тайм был доигран, но "Альбасете" отказался возвращаться на поле после перерыва, и арбитр принял решение не продолжать игру."Ла Лига выражает согласие с решением, принятым арбитром Хосе Антонио Лопесом Токой приостановить матч "Райо Вальекано" — "Альбасете" из-за серьезных оскорбления и угроз в адрес Романа Зозули по просьбе обеих команд.Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на матчах", — говорится в заявлении Ла Лиги.В феврале 2017 года Зозуля перешел в "Райо Вальекано" из "Бетиса" на правах аренды. Фанаты "Райо" обвинили Зозулю в нацистских взглядах и клуб сразу же расторг соглашение об аренде. Сейчас форвард выступает за "Альбасете" и в воскресенье вышел в стартовом составе своей команды на домашнем стадионе "Райо".