Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат (1:1) с "Валенсией" в 17-м туре Ла Лиги.
"Мы добились важного результата, но обидно, потому, что "Реал" провел хороший первый тайм. Думаю, мы заслужили этот гол, который забили в компенсированное время. Таков футбол и это нужно принять, а не жаловаться.
То что Куртуа побежал в штрафную площадь говорит о том, что мы хотим большего и никогда не сдаемся. "Реал" никогда не опускает руки. Думаю, одно очко — это небольшая награда для нас", — цитирует Зидана Marca.
"Реал" и "Барселона", набрав по 35 очков, делят лидерство в таблица Ла Лиги. "Валенсия" (27) располагается на восьмой строчке.
Sport24
Зидан: "Реал" никогда не сдается. Одно очко с "Валенсией" — небольшая награда для нас
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