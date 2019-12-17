Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги с "Реалом".
Встреча состоится в среду на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Это матч, которого ждет весь мир. И он важен для болельщиков так же, как и для игроков.
Всегда было невероятно наблюдать за эль-класико по телевизору, и теперь я мечтаю иметь возможность сыграть и принять в нем участие. Я очень счастлив и с нетерпением жду этого события. Это будет невероятный день, и я надеюсь провести его как можно лучше и сыграть отличный матч", — приводит слова Гризманна пресс-служба "Барселоны".
После 16-ти матчей каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 35 очков. Мадридцы идут вторыми, имея на счету столько же очков.
Sport24
Гризманн: всегда было невероятно смотреть эль-класико по ТВ, и сейчас я мечтаю сыграть в нем
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