Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию, на которой поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной".
Эль-класико состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.
"О рефери мы говорить не станем. Он будет выполнять свою работу, так же, как мы и "Барселона". О матче много говорят, но в конце концов все хотят увидеть хороший футбол.
Я ни о чем не беспокоюсь, все счастливы и рады сыграть в эль-класико. Помню, как я выходил на поле в этих матчах. Ради таких игр и живешь.
Жалобы "Барселоны" на судейство? Меня это не тревожит. Не думаю, что они это делают для нагнетания давления. Каждый может говорить, что захочет.
Противостояние с Месси? Все решится на футбольном поле. Мы знаем, с кем столкнемся, но у нас тоже есть оружие. Мы хотим показать хорошую игру против "Барселоны", — цитирует Зидана Marca.
Sport24
Зидан: "Реал" знает, что столкнется с Месси, но у нас тоже есть оружие
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