Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал идею создания европейской Суперлиги.
Президент "Реала" Флорентино Перес предложил создать лигу, состоящую из двух дивизионов, в которой будут участвовать 20 лучших клубов из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.
"Многие против идеи европейской Суперлиги. Учитывая мои связи в УЕФА, сразу 54 ассоциации футбольных лиг против идеи Флорентино Переса. Для России это невыгодно, и к тому же Чеферин (президент УЕФА) понимает, что важны национальные чемпионаты", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
Прядкин: 54 ассоциации против идеи Переса о европейской Суперлиге
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