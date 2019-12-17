Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 игроков в перенесенном матче 10-го тура испанской Ла Лиги с "Барселоной".
Из-за травм эль-класико пропустят полузащитники Эден Азар и Хамес Родригес, а также защитник Марсело.
Состав "Реала" на матч, который пройдет на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне 18 декабря, выглядит так: вратари Куртуа, Ареола, Альтубе; защитники Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Менди; полузащитники Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско; нападающие Бензема, Бэйл, Йович, Винисиус Жуниор, Родриго.
Sport24.ru
"Реал" опубликовал список игроков на матч с "Барселоной"
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