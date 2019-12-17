Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что клуб совершил бы ошибку, обменяв вингера Гарета Бэйла на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Французского хавбека слухи долгое время связывали с "Реалом", а частью сделки мог стать переезд в Манчестер Бэйла.
"Много говорят о возможном обмене Бэйла или Хамеса на Погба. Думаю, это всего лишь слухи. Мое мнение, что было бы ошибкой позволить Бэйлу уйти в рамках этой сделки", — цитирует Кальдерона talkSPORT.
В текущем сезоне 30-летний Бэйл принял участие в 11 матчах "Реала" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
26-летний Погба в сезоне-2019/20 сыграл 6 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами. Он продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, из-за которой пропустил уже почти 3 месяца. Его соглашение с "МЮ" действует до лета 2021 года.
Sport24
Экс-президент "Реала": было бы ошибкой обменять Бэйла на Погба
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