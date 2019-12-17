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Экс-президент "Реала": было бы ошибкой обменять Бэйла на Погба

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что клуб совершил бы ошибку, обменяв вингера Гарета Бэйла на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Французского хавбека слухи долгое время связывали с "Реалом", а частью сделки мог стать переезд в Манчестер Бэйла.

"Много говорят о возможном обмене Бэйла или Хамеса на Погба. Думаю, это всего лишь слухи. Мое мнение, что было бы ошибкой позволить Бэйлу уйти в рамках этой сделки", — цитирует Кальдерона talkSPORT.

В текущем сезоне 30-летний Бэйл принял участие в 11 матчах "Реала" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

26-летний Погба в сезоне-2019/20 сыграл 6 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами. Он продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, из-за которой пропустил уже почти 3 месяца. Его соглашение с "МЮ" действует до лета 2021 года.

Sport24


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Теги: Реал Погба Бэйл Кальдерон Ла Лига
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