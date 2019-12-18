"Милан" хочет арендовать у "Барселоны" Тодибо с правом выкупа

"Барселона" и "Милан" обсуждают возможный переход защитника каталонцев Жана-Клера Тодибо в итальянский клуб, сообщается на сайте итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.Речь идет об аренде с последующим правом выкупа за 25 млн евро.При этом "Барселона" настаивает на сохранении за собой права приоритетного выкупа игрока на случай, если сине-гранатовым захочется вернуть француза.Тодибо перешел в "Барселону" в январе 2019 года из "Тулузы". С тех пор 19-летний футболист провел за каталонцев лишь 4 матча в чемпионате Испании, что не устраивает Тодибо — он хочет иметь постоянную игровую практику.