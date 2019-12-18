"Барселона" – худший за 18 лет лидер Ла Лиги по очкам после 17 туров

В матче 10-го тура чемпионата Испании, на стадионе "Камп-Ноу" "Барселона" принимала мадридский "Реал". Игра завершилась вничью — 0:0."Барселона" – худший за последние 18 лет лидер турнира по очкам после 17 туров.По итогам 17 туров команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — "Севильи" — 31. Номинальным лидером чемпионата остаётся "Барселона" — у каталонцев больше забитых мячей.В сезоне-2001/02 "Реал" после такого же отрезка возглавлял таблицу с 31 очком, но в итоге занял лишь третье место.