В массовых столкновениях с полицией в Барселоне пострадали 60 человек

"Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет сыграли со счетом 0:0, а за пределами "Камп Ноу" радикальные сторонники независимости Каталонии схлестнулись с местной полицией.Как сообщает AS, в столкновениях с органами правопорядка пострадали порядка 60 человек, 13 из них понадобилась госпитализация. Еще 9 человек были арестованы за беспорядки.18 декабря радикальное движение "Демократическое цунами" призвало устроить протесты у стадиона "Барселоны". Фанаты и демонстранты стали участниками драк, поджигали мусорные контейнеры и вступали в столкновения с силовиками. Часть из них попыталась пробраться на стадион во втором тайме, сломав ограждения. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.