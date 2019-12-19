Радикальная организация планировала прервать матч "Барселона" - "Реал" с помощью дронов

Последнее эль-класико, которое состоялось в Барселоне, ознаменовалось массовыми беспорядками. Сторонники независимости Каталонии вывешивали политические баннеры на стадионе, а за пределами "Камп Ноу" протестанты вступали в столкновения с полицией. Сообщалось, что количество пострадавших составляет не менее 60 человек.По информации Mundo Deportivo, некоторым планам радикалов не удалось осуществиться. Движение активистов "Демократическое цунами" собиралось запустить на "Камп Ноу" дроны с баннерами, из-за которых организаторы матча прервали бы игру. Однако органы правопорядка заранее узнали о планах "Демократического цунами" и предотвратили полет беспилотников.