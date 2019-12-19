Бывший футболист и спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович прокомментировал итоги перенесённого матча 10-го тура чемпионата Испании, в котором встречались "Реал" и "Барселона". Впервые за 17 лет команды не сумели друг другу забить — встреча завершилась со счётом 0:0.
"Когда у Бензема плохой день и не идёт игра… Сегодня вечером мне впервые не хватало в составе "Реала" Роналду или другого подобного игрока. С "убийцей" в составе мадридцы бы победили. Не знаю, когда ещё у "Реала" будет такая возможность победить на "Камп Ноу".
Посмотрите на "Барселону" — если у них не забивает Месси, то это делает Суарес. Когда у Бензема не идёт игра, то вторым нападающим "Реала" становится Рамос. Это вызывает беспокойство", — цитирует Миятовича Cadena SER.
"Чемпионат"
Миятович: когда у Бензема не идёт, бомбардиром "Реала" становится Рамос — это проблема
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