» » "Реал" запросил аудиозапись разговоров арбитра и главы VAR в матче с "Барселоной"

"Реал" запросил аудиозапись разговоров арбитра и главы VAR в матче с "Барселоной"

"Реал" подал запрос в Федерацию футбола Испании для получения дополнительной информации о решениях главного судьи Эрнандеса Эрнандеса в матче с Барселоной" (0:0). Об этом сообщает AS.

Команда из Мадрида направила запрос в Федерацию футбола Испании для получения дополнительной информации о принятых решениях в определённых моментах матча. Источник сообщает, что клуб хочет прослушать аудиосообщения между главным арбитром и главой VAR.

С тех пор как VAR вступил в силу в сезоне-2018/19 в Испании, судейский комитет всегда настаивал, что им нечего скрывать и они хотят прозрачности в этой системе. Руководство "Реала" хочет, чтобы они доказали это, предоставив аудиосообщения в ходе ключевых моментов игры, чтобы лучше понять, почему не были назначены пенальти в эпизодах с защитником клуба Рафаэлем Вараном.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Марадона — о потере девственности: я был сверху, а она читала газету 2
РПЛ показала самые яркие моменты завершившего карьеру Сычева в "Спартаке" и "Локомотиве"
Лучший бомбардир прошлого сезона, новички «Спартака» и Андрей Лунев. О разочарованиях первой части чемпионата
"Вдохновленный Криштиану". "Зенит" опубликовал фото Дриусси с резинкой на голове как у Роналду
Бояринцев: Слуцкий многое почерпнул из Европы. Мало кто у нас получал такую возможность
Алдервейрелд продлил контракт с "Тоттенхэмом"
Экс-нападающий "Спартака" Адриано обвенчался с русской женой 4
Московская федерация футбола провозгласила 2020-й Годом Бескова
Чернышов: "Рубин" хочет играть в еврокубках. Слуцкий умеет решать такие задачи
Cуд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова, эвакуирован 2
Сейв Коченкова вошел в число лучших в 6-м туре Лиги чемпионов
Матерацци — о голе Роналду с высоты 2,56: браво! Почти как я
Обамеянг может покинуть "Арсенал" уже в январское трансферное окно
"Реал" запросил аудиозапись разговоров арбитра и главы VAR в матче с "Барселоной"
Каннаваро: я хочу работать в Европе, но нужно быть к этому готовым
"Рубин" хочет арендовать Намли у "Краснодара"
"Ротор" объявил о назначении Хацкевича на пост главного тренера 4
Бояринцев: на 100% уверен, что Шаронов останется в системе "Рубина", он это заслужил
Президент "Тоттенхэма" не исключил, что Почеттино вернется в клуб
Бояринцев — о назначении Слуцкого в "Рубин": помочь клубу выжить тоже амбициозная задача 1
Новиков: очень рад продлить соглашение со своим родным "Динамо" 1
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в автокатастрофе 1
Руни купил особняк за 23,5 млн евро, оснащенный бункером 1
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш ударом ногой в голову отправил соперника в нокаут (видео) 10
Озил близок к переходу в "Фенербахче"
"Манчестер Сити" не собирается искать замену Артете до лета
Губерниев: Семин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени 23
Новиков продлил контракт с "Динамо" до 2021 года 4
Художник извинился за картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом в Серии А 3
Сын Зидана намерен продолжить карьеру во Франции
Все новости