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Мартинес: Месси так же важен для сборной Аргентины, как и Марадона

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и прокомментировал интерес со стороны каталонского клуба.

"Для нас, аргентинцев, Месси не меньше, чем Марадона. Он лучший игрок в мире, и играть с ним – привилегия для каждого. Было бы приятно и здорово помочь Лионелю выиграть чемпионат мира.

Мне нравится, что такие клубы, как "Барселона", интересуются мной, ведь это показывает, что я упорно работаю, расту и развиваюсь. Но я счастлив в этом клубе. "Интер" – мой дом. Конте помогает мне становиться лучше с каждым днём, он доверяет мне и даёт игровые минуты", – цитирует Мартинеса Mundo Deportivo со ссылкой на La Repubblica.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Мартинес Месси Марадона Интер Серия А Барселона Ла Лига
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