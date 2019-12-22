"Эспаньол" может уволить Мачина спустя два месяца после назначения

Главный тренер "Эспаньола" Пабло Мачин может лишиться своего поста спустя два месяца после назначения.44-летний специалист возглавил каталонцев 7 октября после увольнения Давида Гальего. Однако за это время результаты команды не стали лучше, а даже ухудшились. По информации Sport.es, сегодняшнее поражение от "Леганеса" (0:2) в матче 18-го тура Ла Лиги заставило руководство клуба задуматься о возможных изменениях на тренерской скамейке клуба."Эспаньол" занимает последнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в Сегунду впервые с сезона-1993/94.