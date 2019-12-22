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"Эспаньол" может уволить Мачина спустя два месяца после назначения

Главный тренер "Эспаньола" Пабло Мачин может лишиться своего поста спустя два месяца после назначения.

44-летний специалист возглавил каталонцев 7 октября после увольнения Давида Гальего. Однако за это время результаты команды не стали лучше, а даже ухудшились. По информации Sport.es, сегодняшнее поражение от "Леганеса" (0:2) в матче 18-го тура Ла Лиги заставило руководство клуба задуматься о возможных изменениях на тренерской скамейке клуба.

"Эспаньол" занимает последнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в Сегунду впервые с сезона-1993/94.

Sport24.ru


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Теги: Эспаньол Мачин Ла Лига
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