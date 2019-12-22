Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что испанский клуб не будет приобретать ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно.
"Будем ли мы покупать нападающего в январе? Категорически нет. Я не вижу необходимости подписывать ещё одного форварда в это зимнее трансферное окно. Меня раздражает тот факт, что мы отстаём от первого места в чемпионате. Но не могу упрекать своих игроков. Я доволен развитием команды, у нас был тяжёлый старт, но мы значительно улучшились по ходу сезона", — приводит слова Зидана Marca.
После 18 туров турнирную таблицу испанского чемпионата возглавляет "Барселона", набравшая 39 очков. "Реал" (37) занимает второе место. В 19-м туре испанского первенства "Реал" в гостях встретится с "Хетафе".
"Чемпионат"
Зидан исключил покупку нападающего в зимнее трансферное окно
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