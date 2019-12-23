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Кавани согласился заключить трехлетний контракт с "Атлетико"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани согласовал трехлетний контракт с "Атлетико", сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Кавани намерен уйти, поскольку он не получает практики в Париже, а главный тренер команды Томас Тухель признавал, что уругваец проигрывает конкуренцию из-за наличия в "ПСЖ" Мауро Икарди, Неймара и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Кавани забил лишь три гола в 11 матчах. Контракт 32-летнего игрока с "ПСЖ" истекает летом 2020 года, а это значит, что в новую команду форвард может перейти бесплатно в июне.

Кавани является лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ". Он забил 196 голов в 290 матчах.

Sport24


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Теги: Кавани Атлетико Ла Лига ПСЖ Лига 1
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