Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа подвёл итоги матча 18-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" из Бильбао (0:0) и ответил на комментарии о том, нужно ли клубу заменить бывшего нападающего команды Криштиану Роналду, подписав ещё одного форварда.
"Роналду ушёл из клуба полтора года назад. У нас есть игроки, которые тоже могут забивать голы. Поэтому не стоит думать об этом. В последних матчах нам немного не хватило удачи – иногда мяч не хочет залетать в ворота. Но я верю, что мои товарищи по команде могут забить в любое время. Бензема — выдающийся игрок, он уже забил много голов в этом сезоне. Не думаю, что нам необходим ещё один форвард. Я полностью доверяю своей команде", - цитирует Куртуа Goal.
"Чемпионат.сом"
Куртуа: "Реалу" не нужен еще один нападающий. У нас есть игроки, способные забивать
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