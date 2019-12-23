Тебас переизбран президентом Ла Лиги

Хавьер Тебас вновь избран президентом Ла Лиги — высшего дивизиона чемпионата Испании, о чем сообщается на официальном сайте турнира.Тебас был единственным, кто выдвинул свою кандидатуру, потому был избран президентом Ла Лиги на следующие четыре года без необходимости проведения внеочередной Генеральной Ассамблеи.57-летний Тебас, возглавлявший Ла Лигу с 2013 года, 2 декабря объявил об отставке с целью переизбраться на новый срок, после чего был назначен временным президентом лиги.