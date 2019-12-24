Испанское издание AS опубликовала сборную из лучших игроков в истории футбола.
В число одиннадцати футболистов вошли легенды спорта. Среди них и советский голкипер Лев Яшин, являющийся единственным в истории вратарем-обладателем "Золотого мяча".
Что интересно, в команде не оказалось португальца Криштиану Роналду.
А вот как выглядит символическая сборная AS в целом:
Вратарь: Лев Яшин (СССР).
Защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия).
Полузащитники: Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).
"Газета"
Испанское издание включило Яшина в символическую сборную всех времен
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