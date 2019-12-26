Месси рассказал о пророческих словах Это’О: я навсегда запомнил этот день

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о разговоре, который на заре карьеры у него состоялся с экс-форвардом команды Самюэлем Это’О."Я навсегда запомнил день, когда Это’О сказал мне: "Когда начнешь забивать голы, уже не сможешь остановиться". И вот однажды в ворота залетел один мяч, и потом я начал забивать один за другим. До этого я получал много возможностей забить, но не реализовывал их", - цитирует Месси AS.