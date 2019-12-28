Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис может стать игроком "Реала", передает Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что мадридский клуб уже отправил в "Наполи" официальный запрос о трансфере футболиста. Сумма сделки может составить порядка 70 миллионов евро.
Минувшим летом "сливочные" пробовали приобрести хавбека, но игрок отказался от перехода, чтобы быть уверенным в попадании в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2020 года.
Руис - воспитанник "Бетиса". В 2018 году игрок перешел в "Наполи".
Руис может стать игроком "Реала"
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