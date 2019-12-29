Бывший форвард "Реала" Фернандо Морьентес дал прогноз на победителя чемпионата Испании сезона-2019/20. По мнению Морьентеса, чемпионами станут сливочные.
"Сердце подсказывает мне, что "Реал" выиграет Ла Лигу, но это зависит от Месси. Когда Роналду играл здесь, команды были очень близки по уровню.
Сезон по-настоящему начнется в феврале. Именно тогда мы увидим истинную силу команд. Тот, кто лучше будет готов, и заберет титул", — цитирует Морьентеса Goal.
Sport24
Морьентес: сердце подсказывает мне, что "Реал" выиграет чемпионат Испании, но все зависит от Месси
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