"Барселона" опубликовала отчет о травмах двух игроков.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, полузащитник Артур пропустит около трех недель из-за повреждения паховых мышц.
Также стало известно, что вратарь Марк-Андре Тер Штеген испытывает проблемы с коленом. Сроки его возвращения в строй не называются.
"Барселона" проведет матч против "Эспаньола" в рамках чемпионата Испании 4 января.
Sport24
Артур пропустит 3 недели из-за травмы паха, у Тер Штегена проблемы с коленом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»