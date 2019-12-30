Артур пропустит 3 недели из-за травмы паха, у Тер Штегена проблемы с коленом

"Барселона" опубликовала отчет о травмах двух игроков.Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, полузащитник Артур пропустит около трех недель из-за повреждения паховых мышц.Также стало известно, что вратарь Марк-Андре Тер Штеген испытывает проблемы с коленом. Сроки его возвращения в строй не называются."Барселона" проведет матч против "Эспаньола" в рамках чемпионата Испании 4 января.