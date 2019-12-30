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Куртуа хочет выиграть все трофеи с "Реалом"

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил о своем намерении выиграть все титулы с командой в предстоящем 2020 году, передает Marca.

Голкипер намерен стать обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также победить в чемпионате страны и Лиге чемпионов.

"Я очень хочу переписать историю вместе с "Реалом". Мы можем победить любого — это мы доказали в матче с каталонской "Барселоной". Мы умеем показывать качественную игру", — сказал Куртуа.

Напомним, что в составе "сливочных" французский футболист выступает с лета 2018 года. Мадридцы выкупили игрока у лондонского "Челси".

В текущем сезоне Куртуа выступал на клубном уровне 15 раз в национальном первенстве. За эти матчи вратарь не сумел отразить лишь девять голов, при этом в восьми играх ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности

"Газета"


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Теги: Куртуа Реал Ла Лига
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