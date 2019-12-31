Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в чемпионате Испании. В 2010-х аргентинец забил 369 голов.
На втором месте расположился бывший форвард "Реала", а ныне игрок "Ювентуса", Криштиану Роналду. Португалец с 2010 по 2018 год забил 304 мяча. Тройку замыкает действующий нападающий "Реала" Карим Бензема — 155.
Также в топ-5 бомбардиров 2010-х вошли еще два игрока "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, последний ранее выступал за "Атлетико". У обоих по 141 голу в чемпионате Испании.
Sport24
Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2010-х, Роналду — второй
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