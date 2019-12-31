"Барселона" Гвардиолы признана лучшей командой 2010-х по версии FourFourTwo

Журнал FourFourTwo представил свою версию топ-25 футбольных команд уходящего десятилетия.Первое место заняла "Барселона" Хосепа Гвардиолы, которую он тренировал с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы в 10-х годах выиграли чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Также в статье отмечается сильнейший состав команды, где выступали некоторые воспитанники "Барсы", такие как Лионель Месси, Андрес Иньеста, Хави и Серхио Бускетс."Не только лучшая команда десятилетия, но и претендент на звание лучшей в истории", — отмечается в статье.Второе место заняла сборная Испании Висенте Дель Боске, с которой он стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы — в 2012-м. Третье место у еще одной команды Хосепа Гвардиолы — "Манчестер Сити".В топ-5 также вошли "Лестер" Клаудио Раньери, выигравший чемпионат Англии в 2016-м (4-е место), и "Бавария" Юппа Хайнкеса, которая в сезоне-2012/2013 оформила требл (5-е место).Далее расположились "Реал" Зинедина Зидана, трижды подряд выигравший Лигу чемпионов в период с 2016 по 2018 год, "Интер" Жозе Моуринью, сделавший требл в 2010-м, "Бавария" Хосепа Гвардиолы, "Барселона" Луиса Энрике, "Атлетико" Диего Симеоне и "Ливерпуль" Юргена Клоппа.