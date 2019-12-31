Официальный сайт "Атлетико" сообщил, что полузащитник команды Тома Лемар выбыл на неопределенный срок. Французский футболист получил мышечную травму бедра.
Сроки восстановления пока не сообщаются.
Лемар перешел в "Атлетико" из "Монако" летом 2018 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел за мадридцев 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По слухам, игроком интересуется лондонский "Арсенал".
Sport24
Лемар угодил в лазарет "Атлетико" с травмой бедра
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