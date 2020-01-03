Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах клуба на 2020-й год.
"Игроки мотивированы. Я не считаю недостаток голов проблемой. Если мы не выиграем ни одного трофея в 2020-м, это не будет провалом. Провалом будет, если мы не попытаемся.
Трансферы До 31-го января, еще многое может произойти.
Не думаю, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в чемпионате Испании. Мы обычно начинаем год не очень сильно. Пришло время это исправить", — цитирует Зидана Real Madrid Info.
Sport24.ru
Зидан: если "Реал" не выиграет ни одного трофея в 2020-м, это не будет провалом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»