"Севилья" благодаря автоголу ушла от поражения от "Атлетика"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" со счетом 1:1.



Чемпионат Испании



19 тур



Голы: Капа, 15, Нуньес, 60 (авто.)



Севилья: Вацлик, Кунде, Карлос, Каррису (Эскудеро, 46), Торрес (Йонг, 46), Навас, Банега, Фернандо, Жордан, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес, 82)



Атлетик: Симон, Е. Лопес, Берчиче, Капа, Мартинес, Нуньес, Весга, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Кодро (Вильялибре, 70), Уильямс (У. Лопес, 73)



Предупреждения: Каррису, 31, Капа, 71, Окампос, 77, У. Лопес, 84, Нуньес, 85, Мартинес, 87