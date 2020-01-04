"Реал Сосьедад" продлил контракт с главным тренером

"Реал Сосьедад" объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Иманолом Альгуасилом. Обновленное соглашение рассчитано до 2021 года.48-летний специалист уже работал с командой из Сан-Себастьяна до конца сезона-2017/18, после чего ушел из клуба, но вернулся уже в декабре и привел "Реал Сосьедад" к 9 месту в чемпионате Испании.В нынешнем сезоне "Реал Сосьедад" занимает пятое место в турнирной таблице после 18 матчей (31 очко).