В матче 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" обыграла "Эйбар" со счетом 1:0.
Чемпионат Испании
19 тур
Голы: Гомес, 27
Валенсия: Доменек, Гайя, Дьякаби, Паулиста, Торрес, Васс, Солер, Коклен (Черышев, 89), Парехо, Гомес (Гамейро, 71), Родриго
Эйбар: Дмитрович, Оливейра, Техеро, Анхель, Бигас, Инуи (Бласис, 71), Экспозито Альварес (Атьенса, 65), Леон, Шарлес, Энрич
Предупреждения: Шарлес, 62, Васс, 77
Удаления: Оливейра, 90+1
"Валенсия" с минимальным счетом обыграла "Эйбар"
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