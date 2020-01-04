"Реал" в гостях разгромил "Хетафе"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях обыграл "Хетафе" со счетом 3:0.



Чемпионат Испании



19 тур



Гол: Сория, 34, Варан, 53, Модрич, 90+6



Хетафе: Сория, Ньом (Дидье, 81), Кабрера, Дьене, Суарес, Кукурелья, Файр (Молина, 60), Максимович, Арамбарри, Анхель, Мата (Портильо, 80)



Реал: Куртуа, Варан, Карвахаль, Менди, Милитао, Кроос (Вальверде, 70), Каземиро, Модрич, Иско (Жуниор Винисиус, 71), Бензема (Йович, 81), Бэйл



Предупреждения: Ньом, 34, Суарес, 39, Йович, 82