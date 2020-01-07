Фанаты "Барселоны" оскорбляли умершего игрока "Эспаньола" и скандировали нацистский лозунг

"Барселона" ведет расследование касательно поведения группировки Boixos Nois на матче дубля против второй команды "Эспаньола". Об этом сообщает RAC1.Болельщики высмеивали бывшего футболиста "Эспаньола" Дани Харке, умершего от сердечного приступа в 2009 году. Так, фанаты скандировали: "Если Дани Харке забьет, это будет гол-призрак". Также они выкрикивали нацистское приветствие."Барселона" начала расследование, как члены Boixos Nois сумели пройти на стадион. С 2003 года представителям группировки запрещено посещать стадион "Барселоны".