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"Барселона" и "Ювентус" близки к обмену игроками

"Барселона" и "Ювентус" могут в скором времени произвести обмен футболистами, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В стан бьянконери может перебраться 19-летний нападающий Алехандро Маркес. Ряды сине-гранатовых же в случае сделки пополнит 21-летний полузащитник Матеус Перейра, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за "Дижон".

В настоящее время клубы близки к договорённости. По словам источника, обмен игроками может в будущем поспособствовать трансферным отношениям между сторонами.

Маркес в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за основную команду "Барселоны". Перейра в свою очередь принял участие в 10 встречах французской Лиги 1 в составе "Дижона", не отметившись ни одним результативным действием и получив 4 жёлтые карточки.

"Чемпионат"


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Теги: Барселона Ювентус Ла Лига Серия А
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