В среду, 9 января, состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании "Барселона" — "Атлетико". Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридской команды.
Таким образом, "Атлетико" впервые забил "Барселоне" 3 гола под руководством Диего Симеоне. Аргентинский специалист возглавил мадридский клуб в январе 2011 года. За это время команды сыграли между собой 27 официальных матчей, из которых "Атлетико" лишь дважды забивал два гола за игру, в 17 играх было забито по голу, и 7 встречах — 0 мячей.
В финале "Атлетико" сыграет против "Реала", который накануне обыграл "Валенсию" (3:1). Матч состоится 12 января.
Sport24
"Атлетико" впервые под руководством Симеоне забил "Барселоне" 3 гола
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