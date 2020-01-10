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Агент Лемара: предложения из РПЛ рассматривать не будем

Агент полузащитника мадридского "Атлетико" Тома Лемара Пьер Делчер прокомментировал информацию о том, что к игроку проявляют интерес клубы из России.

"В России Лемаром не интересуются. Будем ли рассматривать предложения из России, если такие появятся? Нет, извините. Он, вероятно, останется в "Атлетико", - цитирует агента Sport24.

Лемар перешел в "Атлетико" из "Монако" летом 2018 года за 70 млн евро. В текущем сезоне французский хавбек провел за мадридский клуб 15 матчей.


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Теги: Лемар Атлетико
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