Агент полузащитника мадридского "Атлетико" Тома Лемара Пьер Делчер прокомментировал информацию о том, что к игроку проявляют интерес клубы из России.
"В России Лемаром не интересуются. Будем ли рассматривать предложения из России, если такие появятся? Нет, извините. Он, вероятно, останется в "Атлетико", - цитирует агента Sport24.
Лемар перешел в "Атлетико" из "Монако" летом 2018 года за 70 млн евро. В текущем сезоне французский хавбек провел за мадридский клуб 15 матчей.
Агент Лемара: предложения из РПЛ рассматривать не будем
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