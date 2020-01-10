Руководство "Барселоны" не рассматривает вариант увольнения главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Как сообщает COPE, президента команды Хосепа Бартомеу не расстроило поражение от "Атлетико" в полуфинале испанского Суперкубка (2:3).
Наоборот, руководители "Барселоны" посчитали эту игру одной из лучших в сезоне в исполнении команды, поэтому вопрос отставки Вальверде, скорее всего, не будет рассматриваться
"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея 40 очков после 19 туров.
Sport24
Президенту "Барселоны" понравился матч с "Атлетико"
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