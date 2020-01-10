Руководство "Барселоны" обсудило с Хави возможность возглавить каталонскую команду

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль и генеральный директор клуба Оскар Грау побывали в Дохе, где встретились с легендарным игроком каталонцев Хави, ныне возглавляющим "Аль-Садд".На встрече обсуждалась возможность поручить Хави должность главного тренера "Барселоны", сообщает RAC1. При этом не уточняется, будет ли ему предложен этот пост в ближайшее время или же руководители клуба рассматривают Хави в более отдаленной перспективе.Хави провел 767 матчей за "Барселону" и 133 за сборную Испании. С каталонским клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.