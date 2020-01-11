Полузащитник "Фламенго" Рейньер в пятницу прошел первые медицинские тесты перед подписанием контракта с "Реалом", сообщает Globoesporte.
Ранее отмечалось, что клубы практически договорились о переходе 17-летнего футболиста. Рейньер должен подписать с "Реалом" соглашение на 6,5 лет. Сумма сделки составит 30 млн евро, из которых 24 млн получит "Фламенго", 3 млн — семья футболиста, еще 3 млн — его агент. Ожидается, что Рейньер поначалу будет выступать в "Кастилье" — второй команде "Реала".
В прошлом сезоне юный игрок забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата Бразилии.
По данным СМИ, Рейньером интересовались ряд европейских грандов, в том числе "Барселона", "Манчестер Сити", "Атлетико".
Sport24.ru
Рейньер прошел медосмотр перед подписанием контракта с "Реалом"
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