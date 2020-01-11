В "Барселоне" подтвердили, что Суаресу предстоит перенести операцию на колене

"Барселона" на официальном сайте подтвердила информацию СМИ о том, что нападающему Луису Суаресу понадобится хирургическое вмешательство.32-летний уругваец завтра, 12 января, перенесет операцию на наружном мениске правого колена. Сроки восстановления не называются, но испанская пресса сообщала о нескольких неделях.Отмечалось, что Суарес в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем и поэтому не мог проявить свои лучшие качества. Встречу Суперкубка Испании с "Атлетико" футболист проводил "на уколах".