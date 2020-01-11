Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Атлетико" в финале Суперкубка Испании.
"Неправильно называть "Атлетико" врагом. Я ни одну из команд не рассматриваю как врага, просто прямой конкурент. Но каждый может думать, как хочет. "Атлетико" — очень неудобный соперник. Они сражаются до последнего. Мы готовы и будем биться насмерть за этот титул", - цитирует Рамоса Marca.
"Чемпионат.сом"
Рамос: неправильно называть "Атлетико" врагом
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