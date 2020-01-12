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Зидан выиграл все девять финалов, в которых играл "Реал" под его руководством

"Реал" стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале "Атлетико" (0:0 в основное и дополнительное время, 4:1 — по пенальти).

Для Зинедина Зидана это уже девятый финал в качестве тренера "Реала" и в каждом из них мадридская команда побеждала.

С Зиданом "Реал" выиграл следующие финалы: Лига чемпионов (2016, 2017, 2018), Суперкубок УЕФА (2016, 2017), Суперкубок Испании (2017, 2020), клубный чемпионат мира (2016, 2017).

Sport24.ru


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Теги: Зидан Реал Ла Лига
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