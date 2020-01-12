"Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству титулов в клубной истории

The scores are tied ? pic.twitter.com/YMV9gh8LVc— Goal (@goal) January 12, 2020
"Реал" завоевал Суперкубок Испании в 11-й раз в истории. Кроме того, "Королевский клуб" 33 раза становился чемпионом Испании, 19 раз брал Кубок страны, 13 раз — Лигу чемпионов, 7 раз побеждал на клубном чемпионате мира, выиграл 4 Суперкубка Европы, 2 Кубка УЕФА, по одному Кубку Эвы Дуарте и Кубку испанской лиги.
Также 91 трофей за свою историю выиграла "Барселона". Среди главных достижений каталонцев 26 побед в чемпионате Испании, 30 — в Кубке Испании и 5 — в Лиге чемпионов.
Под руководством нынешнего главного тренера Зинедина Зидана "Реал" завоевал уже 10-й трофей. Это второй результат в истории мадридского клуба после Мигеля Муньоса (14 трофеев).